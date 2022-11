Avenir Telecom : le résultat net des activités poursuivies est positif à mi-exercice

(Boursier.com) — Avenir Telecom a vu son taux de marge opérationnelle du premier semestre de l'exercice en cours, avant coûts centraux, se maintenir au niveau qui prévalait en 2021-2022, soit 8,7% du chiffre d'affaires. Toutefois, la réduction globale du volume d'activité réalisé pèse sur le résultat opérationnel du 1er semestre, qui ressort à -1,7 million d'euros contre -0,7 ME au 1er semestre 2021-2022.

Cette variation défavorable est compensée par l'évolution des parités monétaires (gains de change sur la valorisation des actifs) et des taux d'intérêt (actualisation de la valeur du passif) de sorte que le résultat net des activités poursuivies est positif, à 0,5 million d'euros contre -1,6 ME au 1er semestre 2021-2022. Avenir Telecom souligne que ce résultat net des activités poursuivies est positif pour la première fois depuis 11 ans.

Après prise en compte du résultat des activités non poursuivies (+0,4 million d'euros), le résultat net du Groupe au 1er semestre clos le 30 septembre 2022 est un profit de 0,9 million d'euros contre une perte de 1,6 million d'euros au 30 septembre 2021.

L'exploitation génère 1 million d'euros de flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies, contre un besoin de 7 millions d'euros au 31 mars 2022. La réduction du besoin en fonds de roulement est notamment liée à l'arrêt de l'activité de fourniture d'ordinateurs portables, justifiant ainsi l'arrêt de cette activité.

Ainsi, Avenir Telecom a pu limiter le recours à la ligne de financement obligataire avec un seul tirage de 1,5 million d'euros sur le semestre. La trésorerie disponible ressortait ainsi à 25,7 millions d'euros à fin septembre 2022.

Fort d'une activité recentrée sur un périmètre en croissance rentable, Avenir Telecom annonce poursuivre son analyse active des opportunités d'investissement (enrichissement du portefeuille de licences, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation) et espère concrétiser une opération avant la fin de l'exercice.