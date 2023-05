Avenir Télécom : la réduction globale du volume d'activité réalisé pèsera sur le résultat opérationnel de l'exercice

(Boursier.com) — Avenir Telecom a évolué sur l'année 2022 dans un environnement macroéconomique particulièrement adverse. Les ventes mondiales de smartphones ont ainsi atteint leur niveau le plus bas depuis 2013, entraînant une baisse de 12% en volumes par rapport à 2021. Après les pénuries de composants, la demande des consommateurs s'est considérablement réduite sous le double effet de l'inflation et des incertitudes économiques. Les tendances sont comparables sur les marchés des feature phones et des accessoires.

Dans ce contexte, Avenir Telecom a réussi à contenir la très forte pression baissière avec un chiffre d'affaires lié aux ventes de mobiles et d'accessoires en recul maîtrisé de -10%, à 21,5 millions d'euros. Cette performance est d'autant plus remarquable que le groupe a dû faire face à la très forte baisse des commandes de son plus gros client (voir ci-dessous).

En parallèle et comme déjà annoncé, Avenir Telecom a arrêté les ventes d'ordinateurs portables et tablettes, conformément à l'annonce faite le 22 juin 2022. Cette activité, devenue non stratégique compte tenu des perspectives escomptées, a généré un chiffre d'affaires résiduel de 1,8 million d'euros durant l'exercice contre 19,9 millions lors de l'exercice précédent.

Evolution contrastée par région

Avenir Telecom a généré une croissance de 20% de ses ventes en Europe Moyen-Orient Asie, grâce à son large catalogue de téléphones. La zone est ainsi passée de 54% à 73% des ventes de mobiles et accessoires.

À l'inverse, la zone Asie Océanie a souffert du fort recul des commandes du 1er client du Groupe qui a lui-même perdu ses deux plus gros contrats au cours de l'exercice. Le poids de ce client est ainsi passé de 41% à 17% du chiffre d'affaires de l'activité mobiles et accessoires, limitant fortement le risque pour le futur. La part des ventes dans la région est ainsi passée en un an de 45% à 27% du chiffre d'affaires de l'activité coeur de métier.

Résistance de la marge directe et renforcement de la trésorerie

Dans un contexte de pénurie de composants, d'inflations généralisée et de difficultés logistique, Avenir Telecom est parvenu à maintenir un taux de marge opérationnelle, avant coûts centraux, estimé au niveau qui prévalait en 2021-2022, soit de l'ordre de 8% du chiffre d'affaires consolidé. Toutefois, la réduction globale du volume d'activité réalisé pèsera sur le résultat opérationnel de l'exercice.

Dans le même temps, Avenir Telecom a parfaitement géré cette décroissance d'activité et renforcé légèrement sa trésorerie disponible, estimée à 27,8 millions d'euros à fin mars 2023 contre 24,9 millions d'euros à fin mars 2022, tout en maintenant un niveau de stock cohérent relativement stable à plus de 4 millions d'euros.

Pour rappel, Avenir Telecom considère disposer de ressources financières suffisantes pour soutenir son plan de développement, tant par la croissance organique que par de potentielles acquisitions, et a donc décidé de ne plus utiliser ses facultés unilatérales de tirage additionnelles sur sa ligne de financement en fonds propres par émission réservée d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA).