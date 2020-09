Avenir Telecom : jour de regroupement

Avenir Telecom : jour de regroupement









(Boursier.com) — Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale Energizer, annonce la réalisation du regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 80 anciennes, et le début, à compter de ce jour, des négociations des actions issues du regroupement. Le nombre d'actions regroupées est de 10.609.966, le code ISIN des actions regroupées est FR0013529815, le mnémonique AVT. L'actionnaire qui n'a pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 80 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours par son intermédiaire financier.