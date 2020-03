Avenir Telecom : franchissements de seuils

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 5 mars 2020 par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers a été destinataire de déclarations de franchissements de seuils intervenues le 28 février 2020.

M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi en baisse, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Oxo SA qu'il contrôle, le seuil de 20% des droits de vote de la société Avenir Telecom et détenir, directement et indirectement, 47.655.594 actions Avenir Telecom représentant 95.311.188 droits de vote, soit 10,38% du capital et 18,81% des droits de vote.

La société anonyme Oxo a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de la société Avenir Telecom, et détenir individuellement 37.882.400 actions Avenir Telecom représentant 75.764.800 droits de vote, soit 8,25% du capital et 14,95% des droits.

M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le seuil de 5% des droits de vote de la société Avenir Telecom et détenir individuellement 9.773.194 actions représentant 19.546.388 droits de vote, soit 2,13% du capital et 3,86% des droits de vote.

Ces franchissements de seuils résultent d'une augmentation du nombre d'actions Avenir Telecom suite à l'exercice d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions.

M. Robert Schiano-Lamoriello a déclaré avoir franchi pour sa part individuellement en hausse, par suite d'une acquisition d'actions Avenir Telecom sur le marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Avenir Telecom, et détenir individuellement 41.807.874 représentant 41.937.994 droits de vote, soit 9,10% du capital et 8,28% des droits de vote de cette société.

À cette occasion, le concert composé de M. Jean-Daniel Beurnier, la société Oxo qu'il contrôle, et M. Robert Schiano-Lamoriello n'a franchi aucun seuil et détient, au 28 février 2020, 89.463.468 actions représentant 137.249.182 droits de vote, soit 19,48% du capital et 27,09% des droits de vote.