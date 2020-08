Avenir Telecom : feu vert de l'AMF à l'émission obligataire

(Boursier.com) — Avenir Telecom annonce que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 27 août, le visa sur le prospectus relatif au contrat d'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) avec le fonds d'investissement Negma Group Ltd.

La mise en place de cette ligne de financement, dont le principe a été annoncé 6 juillet 2020 et approuvé par les actionnaires en Assemblée générale le 10 août 2020, vise à soutenir l'accélération du plan de développement du Groupe.

L'opération se traduira par une levée de fonds propres d'un montant maximal, hors exercice des BSA attachés aux OCA, de 36 millions d'euros, pouvant être obtenus en plusieurs tranches, sur une durée maximum de 36 mois :

- première tranche, émise dès obtention de la levée des conditions suspensives, représentant un montant total nominal maximal compris entre 1 ME et 3,5 ME, en fonction des conditions de marché et par accord mutuel entre la société et l'investisseur ; et

- émission de tranches additionnelles d'un montant unitaire de 1 ME ou de 1,5 ME.

L'entrée en vigueur de ce contrat reste conditionnée à la finalisation du regroupement d'actions, à raison de 1 action regroupée pour 80 actions anciennes, prévu le 29 septembre.