Avenir Telecom : concert dilué

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 juin 2020 par l'AMF, le concert composé de M. Jean-Daniel Beurnier, la société Oxo qu'il contrôle et M. Robert Schiano-Lamoriello a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 juin 2020, les seuils de 25% et 20% en droits de vote et 15% en capital, et détenir 89.463.468 actions Avenir Telecom représentant 137.249.182 droits de vote, soit 11,64% du capital et 16,80% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Avenir Telecom.

À cette occasion, M. Jean-Daniel Beurnier a déclaré avoir franchi en baisse, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Oxo qu'il contrôle, les seuils de 15% des droits de vote et 10% du capital de la société Avenir Telecom, et la société anonyme Oxo a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital.