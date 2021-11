Avenir Telecom : chiffre d'affaires plus que doublé au premier semestre

(Boursier.com) — Avenir Telecom a doublé son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021-2022 (période du 1er avril au 30 septembre 2021), à 21,2 millions d'euros. Cette très forte croissance est le fruit de la politique de diversification de l'offre mise en oeuvre dans le cadre du plan stratégique. Dans le détail, l'activité de ventes de produits de téléphonie mobile (smartphones, feature phones et accessoires), ressort à 10,7 millions d'euros et retrouve ses niveaux d'avant crise sanitaire. La nouvelle activité de ventes de produits informatiques (ordinateurs portables et accessoires), réalisée dans le cadre de l'alliance annoncée en juin 2021 avec Thomson Computing, a généré un chiffre d'affaires de 10,5 ME pour ses premiers mois de mise en oeuvre. Elle porte la croissance de l'activité en Europe (+309%) alors que l'Asie est en légère progression (+6%).

Grâce à la bonne maîtrise des coûts, cette croissance forte de l'activité devrait permettre au Groupe d'afficher un résultat opérationnel semestriel en nette amélioration à fin septembre 2021 et ainsi confirmer le redressement engagé depuis 3 ans.

Si le Groupe reste vigilant face aux tensions mondiales dans toute la chaine logistique (approvisionnement en composants, capacités de production, transport, clients, etc.), cette dynamique présage d'un bon 2nd semestre. À ce jour, le carnet de commandes pour des produits à livrer avant la fin de l'exercice s'élève à 21 millions d'euros.