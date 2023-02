Avenir Telecom cesse le financement par OCABSA

(Boursier.com) — Avenir Telecom fait évoluer sa politique de financement et son actionnariat.

Fin des tirages

Avenir Telecom a mis en place, en 2020, une ligne de financement en fonds propres par émission réservée d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) au profit de la société Negma Group Investment. Cette ligne de financement a permis de soutenir l'activité de l'entreprise et de constituer une réserve de trésorerie au service de la stratégie de croissance externe. A fin septembre 2022, Avenir Telecom disposait d'une trésorerie de 25,7 millions d'euros, et a procédé à 6 tirages, pour un montant brut cumulé de 5 ME depuis cette date.

Avenir Telecom considère disposer aujourd'hui de ressources financières suffisantes, et a donc décidé de ne pas utiliser ses facultés unilatérales de tirage additionnelles. Le contrat s'éteindra donc naturellement à son terme, en octobre 2023, et ne donnera pas lieu à de nouveaux tirages.

A ce jour, l'intégralité des obligations émises ont été converties. Le programme a donné lieu à la création de 15.922.058 bons de souscriptions d'actions (BSA) toujours en circulation donnant le droit de souscrire à autant d'actions nouvelles Avenir Telecom, au prix moyen pondéré de 0,13 euro.

Evolution de l'actionnariat

Par ailleurs, comme annoncé fin 2022, Robert Schiano, PDG et cofondateur d'Avenir Telecom souhaite témoigner de sa confiance dans les équipes et dans la stratégie menée à long terme en engageant un programme significatif de rachat d'actions afin d'augmenter fortement sa participation au capital au cours des prochains mois. Dans ce cadre, il a acquis 2.144.186 actions, pour un investissement total de 233 kE, et a porté sa participation à 2.150.718 actions, soit 3,2% du capital contre 0,01% précédemment. Monsieur Schiano entend poursuivre sa stratégie de rachat d'actions, et a entrepris dans ce cadre la recherche de financements additionnels.

La société Negma Group Investment a déclaré, le 1er février, détenir un peu plus de 24% du capital et des droits de vote. La société d'investissement a annoncé à cette occasion ne pas envisager d'augmenter sa participation ni de prendre le contrôle d'Avenir Telecom ou de modifier la stratégie de l'entreprise.