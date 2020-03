Avenir Telecom : "aucune annulation de commande" malgré le Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avenir Telecom fait le point ce soir sur l'impact sur son activité de l'épidémie de coronavirus Covid-19 et sur les mesures mises en oeuvre. "L'intégralité de la production de smartphones et d'accessoires d'Avenir Telecom commercialisés sous licence de marque Energizer est réalisée en Chine. Le contexte sanitaire et les mesures imposées par le gouvernement chinois ont retardé d'environ 3 semaines la réouverture des usines après le Nouvel An chinois, ralenti les cadences de production et réduit les disponibilités de fret. Les restrictions de déplacement des collaborateurs impactent également les activités de contrôle qualité réalisées sur les sites de production. La société ne subit toutefois aucune rupture d'approvisionnement à ce jour", indique Avenir Telecom.

Dans le même temps, les équipes commerciales sont pénalisées par les annulations de manifestations professionnelles, à commencer par le Mobile World Congress de Barcelone qui n'a pu se tenir fin février. Afin de maintenir la promotion de ses produits, Avenir Telecom a décidé d'utiliser les outils numériques à sa disposition pour réaliser des présentations virtuelles de ses nouveautés, "pour toucher le plus grand nombre de partenaires et clients potentiels". A ce jour, malgré les retards annoncés, le groupe souligne qu'il ne fait face à "aucune annulation de commande". Avenir Telecom fera un point à l'occasion de la publication de ses comptes annuels pour l'exercice clos au 31 mars 2020.