Avenir Telecom annonce la mise en place d'un nouveau financement obligataire

(Boursier.com) — Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer, annonce la mise en place d'un nouveau financement obligataire par émission réservée d'OCA avec BSA attachés afin de soutenir l'accélération de son plan de développement.

En 2019, Avenir Telecom avait fait le choix de mettre en place une ligne de financement de 7 millions d'euros afin de soutenir son plan de développement. Un an après, le bilan est clairement satisfaisant. Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020, publiés le 9 juin dernier, ont confirmé la capacité de la société à renouer avec la croissance et à améliorer ses marges sur le 2nd semestre. Grâce à l'amélioration des résultats opérationnels, entraînant un moindre besoin de trésorerie lié aux activités, et à l'utilisation de la ligne de financement en fonds propres, la trésorerie nette du Groupe s'élevait à 5,7 millions d'euros à fin mars 2020 contre 2,7 millions au 31 mars 2019.

Fort de cette expérience, Avenir Telecom a donc naturellement fait le choix de renouveler la ligne de financement arrivée à expiration et de poursuivre sa collaboration avec Negma Group Ltd, fonds d'investissement spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes.

Avenir Telecom souhaite aujourd'hui renforcer ses moyens financiers afin de poursuivre son déploiement commercial sur les marchés en croissance des smartphones, des feature phones et des accessoires.

Par ce financement obligataire, Avenir Telecom entend accélérer le déploiement de ses produits et assurer le développement et la commercialisation de 4 nouveaux smartphones, 5 nouveaux feature phones et 20 nouveaux modèles d'accessoires en 2020. Le Groupe veut également se donner les moyens d'accélérer son développement en saisissant des opportunités d'acquisitions d'actifs stratégiques dans un marché en pleine ébullition.

C'est dans ce cadre que le Conseil d'administration a conclu, sous les conditions suspensives détaillées ci-dessous, un contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'OCABSA avec Negma Group Ltd.

L'opération se traduirait par une levée de fonds propres d'un montant maximal, hors exercice des BSA attachés aux OCA, de 36 millions d'euros, pouvant être obtenus en plusieurs tranches, sur une durée d'engagement maximum de l'Investisseur de 36 mois, comme suit :

- une première tranche, émise dès obtention de la levée des conditions suspensives, représentant un montant total nominal maximal compris entre 1 million d'euros et 3,5 millions d'euros, en fonction des conditions de marché et par accord mutuel entre la Société et l'Investisseur ; et

- l'émission de tranches additionnelles d'un montant unitaire de 1 million d'euros ou de 1,5 million d'euros.

Jean-Daniel Beurnier, PDG d'Avenir Telecom, déclare : "Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui la signature de ce nouveau contrat de financement. Nous avons appris à travailler avec ce nouvel outil parfaitement adapté à des sociétés comme la nôtre et apprécions la collaboration avec notre partenaire financier. Cette nouvelle ligne, beaucoup plus ambitieuse que la précédente, va nous donner les moyens de déployer pleinement notre offre et de saisir les opportunités additionnelles qui s'offrent à nous."