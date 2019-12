Avenir Telecom : 3,7 ME de pertes semestrielles

Le groupe Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,2 millions d'euros au 1er semestre 2019-2020, quasiment stable par rapport à la même période de l'exercice précédent. La conception et la vente de téléphones mobiles et accessoires de mobilité représente 62,7% du chiffre d'affaires semestriel (47,2% un an plus tôt).

Après avoir réduit de 19% ses coûts de structure sur l'exercice précédent, Avenir Telecom a encore optimisé de 17% ses charges opérationnelles, hors coût des ventes, sur ce semestre afin de tendre vers une organisation parfaitement adaptée à son nouveau périmètre d'activité.

Le résultat net consolidé ressort à -3,7 ME (-0,4 ME lors de l'exercice précédent).

Au 30 septembre 2019, la trésorerie nette du Groupe s'élevait à 4,1 ME (2,7 ME au 31 mars 2019), l'émission des 3 premières tranches d'OCABSA pour un montant net de 3 ME et la réduction du besoin en fonds de roulement ayant permis de compenser l'impact des pertes du semestre.

Les dettes financières à fin septembre s'élèvent à 1,6 ME et sont composées pour 1,1 ME des obligations non encore converties à la fin du 1er semestre.

Perspectives

Avenir Telecom cible principalement les consommateurs de classes moyennes, notamment sur les marchés émergents africains et asiatiques. Ces marchés clés sont adressés via un réseau de distributeurs régulièrement étoffé et piloté via les bureaux du Groupe en Inde et à Dubaï.

En Europe, Avenir Telecom mise sur le développement de ses ventes directes via les marketplaces avec le

lancement de la boutique Energizer Mobile sur Amazon. Après la France en novembre, les boutiques Energizer Mobile sur Amazon Allemagne, Italie et Espagne ouvriront début 2020.

Dans ce contexte, Avenir Telecom confirme son objectif de croissance de ses ventes de téléphones mobiles et accessoires de mobilité de la gamme Energizer au second semestre 2019-2020.