Avaya proche du chapitre 11

(Boursier.com) — Avaya trébuche de 22% avant bourse à Wall Street, poursuivant sa chute, alors que selon le Wall Street Journal, le groupe se rapprocherait d'une inscription sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Le WSJ cite à ce sujet des sources familières de la question. La société IT entendrait ainsi restructurer son bilan sous chapitre 11, redresser ses activités et surmonter ses problèmes comptables. Avaya a déjà admis qu'il y avait un doute substantiel sur sa capacité à poursuivre son activité compte tenu de l'échéance de la dette l'année prochaine. Plus tôt cette semaine, le groupe a déclaré qu'il était en pourparlers avec ses parties prenantes financières concernant une résolution globale visant à renforcer son bilan.

Un plan soutenu par un groupe de prêteurs et comprenant Apollo Global Management, réduirait considérablement l'endettement d'Avaya, effaçant toutefois toute valeur pour les actionnaires. Sous réserve de l'achèvement d'une enquête interne sur les contrôles des rapports financiers, ce plan libèrerait administrateurs et dirigeants des litiges potentiels, selon le journal. Un autre plan, soutenu par les détenteurs d'obligations non garanties d'Avaya, proposerait de restructurer l'entreprise à l'amiable, notamment en émettant de nouvelles obligations et des prêts pour rembourser d'anciennes dettes.