AutoZone : solide trimestre

(Boursier.com) — AutoZone pointe en légère hausse en pré-séance à Wall Street alors que le distributeur de pièces automobiles a fait état d'une hausse de 10% de son bénéfice trimestriel, supérieure aux attentes des analystes. La société, qui est en concurrence avec Advance Auto Parts et O'Reilly Automotive, a déclaré que ses ventes nettes sur le trimestre clos le 18 novembre ont augmenté d'environ 5,1% pour atteindre 4,19 milliards de dollars. Les ventes nationales à magasins comparables ont progressé de 1,2% tandis que les revenus à l'international ont bondi de 25,1% (à change constant). Le bénéfice net a augmenté de 10% à 593 millions de dollars, soit 32,55 dollars par action, contre 539 M$ et 27,45$ par action il y a un an. Le résultat opérationnel s'est amélioré de 17% à 846,6 M$.

Alors que le marché des voitures neuves est sur la voie d'une reprise naissante après des mois de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de dépenses de consommation moroses dues aux taux d'intérêt élevés et à l'inflation, le groupe a bénéficié de la demande pour ses kits de bricolage du fait que davantage de personnes entretiennent leurs véhicules existants au lieu d'en acheter de nouveaux.