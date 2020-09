AutoZone ignore la crise

(Boursier.com) — AutoZone , le détaillant américain en pièces automobiles, a annoncé un solide quatrième trimestre fiscal ce jour. Profits et ventes ont ainsi progressé nettement au-dessus des attentes. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin août a représenté 741 millions de dollars et 30,93$ par titre, contre 565 millions de dollars un an avant. Le consensus était d'environ 25$ de bpa. Les revenus se sont améliorés de 14% à 4,55 milliards de dollars, contre 4,16 Mds$ de consensus FactSet. La croissance domestique à comparable est ressortie à près de 22%, contre +11% de consensus de marché.