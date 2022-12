AutoZone fait mieux que prévu

(Boursier.com) — AutoZone , le géant américain des pièces automobiles, a annoncé pour son premier trimestre fiscal de l'exercice décalé 2023 des revenus et bénéfices supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 539 millions de dollars soit 27,45$ par action, contre 555 millions de dollars et 25,69$ par titre un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 25,2$ par action. Les revenus se sont appréciés à 3,99 milliards de dollars, contre 3,67 milliards un an avant et 3,86 milliards de consensus. Les ventes domestiques à comparable se sont améliorées de 5,6%.