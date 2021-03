AutoZone en vive croissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AutoZone n'a pas démérité au second trimestre fiscal, malgré la pandémie. Le détaillant américain en pièces et accessoires automobiles est même parvenu à réaliser une croissance domestique à comparable de 15,2% et un bénéfice par action de 14,93$. Les revenus nets se sont établis à 2,9 milliards de dollars sur ce trimestre clos mi-février, en augmentation de 16% en glissement annuel. Le profit opérationnel a grimpé de 18% à 482 millions de dollars. Le bénéfice net a progressé de 16% à 346 millions. Le bénéfice dilué par action a grimpé de 20%. Le groupe dit avoir été aidé par les mesures gouvernementales et l'évolution du comportement des consommateurs.