AutoZone double presque son bénéfice

(Boursier.com) — AutoZone , le détaillant américain en équipements automobiles, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des ventes et profits supérieurs aux attentes. Sur ce trimestre clos début mai, le bénéfice net a représenté 596 millions de dollars et 26,48$ par titre, contre 343 millions et 14,39$ par action un an plus tôt. Le consensus FactSet était voisin de 20$ de bpa. Les revenus se sont améliorés de 31% en glissement annuel à 3,65 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 3,27 milliards. Les ventes à comparable ont augmenté de près de 29% en comparaison de l'an dernier. Le management n'exclut pas un ralentissement au quatrième trimestre et entend travailler à maintenir ses gains de parts de marché.