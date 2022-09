AutoZone : colosse de Rhodes ?

(Boursier.com) — AutoZone , le détaillant américain en pièces et accessoires automobiles de rechange, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2022, clos fin août, des revenus de 5,3 milliards de dollars, en augmentation de 8,9% en glissement annuel. La croissance domestique à comparable a été de 6,2%. Le bénéfice net a atteint 810 millions de dollars et 40,51$ par titre, contre 786 millions de dollars soit 35,72$ par action un an plus tôt. Le consensus était de 38,38$ de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 5,15 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice, les revenus ont totalisé 16,3 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 2,43 milliards de dollars. "Nous sommes optimistes quant à nos perspectives de croissance, alors que nous abordons notre nouvel exercice financier", a déclaré Bill Rhodes, président du conseil d'administration et CEO.