AutoZone à peine affecté par la crise

(Boursier.com) — AutoZone a battu facilement le consensus de marché sur le trimestre clos. Le détaillant américain en pièces et accessoires automobiles de rechange a réalisé pour le troisième trimestre fiscal clos début mai un bénéfice net de 343 millions de dollars et 14,39$ par titre, contre 406 millions de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 13,75$. Les revenus ont reculé très légèrement à 2,78 milliards de dollars, alors que le consensus était de 2,69 milliards. Le groupe n'a donc pas démérité, mais n'est pas en mesure de fournir avec confiance de guidance annuelle dans le contexte actuel. Les 'chèques de stimulus' ont quant à eux soutenu les ventes durant la dernière partie du troisième trimestre fiscal. Les ventes domestiques n'ont ainsi reculé que de 1% à comparable aux USA.