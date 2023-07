AutoNation sans relief à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — AutoNation , détaillant automobile américain qui fournit des véhicules neufs et d'occasion et des services associés, vient de publier des comptes trimestriels meilleurs que prévu. Le groupe de Fort Lauderdale, Floride, a affiché un bénéfice net de 273 millions de dollars, ou 6,02$ par action, pour le trimestre, contre 376 millions de dollars, ou 6,48$ par action, un an plus tôt. Sur une base ajustée, le groupe a dégagé un bpa de 6,29$, contre 5,91$ de consensus FactSet. Les revenus ont atteint 6,9 milliards de dollars, alors que le consensus était de 6,8 milliards. La société a bénéficié de la demande de véhicules neufs et de services après-vente, qui a compensé l'impact de la baisse des ventes de véhicules d'occasion. Le titre reste quant à lui dans le rouge avant bourse à Wall Street.