AutoNation : l'occasion fait le larron ?

(Boursier.com) — AutoNation , détaillant automobile américain qui fournit des véhicules neufs et d'occasion et des services associés, vient de publier des comptes trimestriels meilleurs que prévu, avec la forte demande. Le groupe de Fort Lauderdale, Floride, a affiché un bénéfice net de 361,7 millions de dollars, ou 5,12 dollars par action, pour le trimestre, contre 182,6 millions de dollars, ou 2,05 dollars par action, un an plus tôt. Les revenus ont atteint 6,38 milliards de dollars contre 5,41 milliards de dollars. Le consensus FactSet était de 4,20$ de bénéfice par action et 6,29 milliards de revenus.