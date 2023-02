AutoNation accélère à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — AutoNation , détaillant automobile américain qui fournit des véhicules neufs et d'occasion et des services associés, vient de publier des comptes trimestriels meilleurs que prévu, avec la hausse des prix moyens de vente des voitures. Le groupe de Fort Lauderdale, Floride, a affiché un bénéfice net de 286,4 millions de dollars, ou 5,72 dollars par action, pour le trimestre, contre 387,1 millions de dollars, ou 5,78 dollars par action, un an plus tôt. Sur une base ajustée, le groupe a dégagé un bpa de 6,37$, contre 5,76$ un an auparavant et 5,83$ de consensus FactSet. Les revenus ont atteint 6,7 milliards de dollars contre 6,58 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 6,52 milliards de dollars de revenus. La société a bénéficié de la hausse des prix de vente moyens des véhicules, de la progression des ventes unitaires de véhicules neufs et de la croissance de l'activité d'après-vente, tendances qui ont compensé la faiblesse des ventes de véhicules d'occasion.