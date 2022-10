Automobile : 'Winter is Coming'

(Boursier.com) — Le secteur automobile n'est pas encore sorti d'affaires. Loin s'en faut. Malgré les très bons chiffres dévoilés par Mercedes-Benz au troisième trimestre, S&P Global Mobility affirme que la crise énergétique actuelle pourrait entraîner une réduction de la production automobile européenne de près de 40%, soit de plus d'un million de véhicules par trimestre jusqu'à fin 2023. Le rapport de l'agence, intitulé "Winter is Coming", indique que la chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile - déjà touchée par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine - "pourrait être confrontée à une pression importante" en raison de la flambée des coûts énergétiques.

"Avec la montée en flèche des prix de l'énergie en Europe (...) un hiver rigoureux pourrait mettre certains secteurs automobiles dans l'incapacité de faire tourner leurs chaînes de production", indique le rapport. S&P Global Mobility prévoyait que la production trimestrielle des usines d'assemblage de voitures européennes se situerait entre 4 et 4,5 millions d'unités, dès ce trimestre et jusqu'à la fin de 2023. Il prévoit désormais entre 2,75 à 3 millions d'unités par trimestre. Tous les constructeurs automobiles seraient touchés, selon le rapport.

"La pression sur la chaîne d'approvisionnement automobile sera intense, en particulier au fur et à mesure que l'on se déplacera en amont de la fabrication de véhicules", affirme l'analyste, Edwin Pope. Les usines devront peut-être arrêter "les expéditions de véhicules terminés en raison de pénuries de composants uniques". Les gouvernements de toute l'Europe interviennent pour atténuer l'impact de la crise énergétique, mais les mesures pourraient ne pas suffire à protéger l'industrie automobile des arrêts de production cet hiver.