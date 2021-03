Automobile : Volkswagen défie Tesla, avec 6 usines de batteries en Europe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le constructeur allemand Volkswagen a annoncé lundi son intention de construire en Europe six usines de production batteries pour véhicules électriques d'ici à 2030, afin de sécuriser ses approvisionnements.

Le deuxième constructeur automobile mondial derrière le japonais Toyota, compte ainsi relever le défi de l'américain Tesla, qui affiche son ambition mondiale de rester le leader mondial des véhicules électriques, un marché encore naissant mais désormais appelé à exploser dans les décennies à venir.

L'action Volkswagen a bondi de 3,5% à 239 euros lundi à la Bourse de Francfort après ces annonces faites lors de la première "Power Day" du constructeur organisée sur le modèle de la "Battery Day" de Tesla. Le titre VW a bondi de 120% depuis un an, et il a retrouvé son niveau précédant la crise du "dieselgate", qui avait ébranlé le groupe en 2015-2016.

Un marché dominé par Tesla et Volkswagen ?

Il y a un peu plus d'un an, le patron de Volkswagen, Herbert Diess, avait déclaré dans un vibrant discours devant les hauts responsables du groupe que la compagnie devait se transformer d'urgence si elle ne voulait pas vivre une déconvenue telle que Nokia a subie dans les téléphones mobiles...

Evoquant la montée en puissance de Tesla, il avait estimé que "l'ère des constructeurs traditionnels est terminée" et que "la grande question est : allons-nous assez vite ? Si nous continuons au rythme actuel, ce sera très difficile".

Un an plus tard, le groupe a donc passé la surmultipliée, au point que les analystes d'UBS ont récemment estimé dans une note à leurs clients que dans les années à venir, le marché mondial de l'"EV" (véhicule électrique) sera bel et bien dominé par Tesla et Volkswagen, qui devraient se partager la part du lion. Le 2 mars, UBS a relevé son objectif de cours pour VW de 200 à 300 euros.

Réduire les coûts de production

Volkswagen, qui envisagerait par ailleurs de supprimer 4.000 à 5.000 emplois en Allemagne (sur un total de 300.000), entend produire avec ces six usines 80% de ses batteries en interne d'ici 2030, alors qu'il est actuellement dépendant des fournisseurs asiatiques LG Chem, Samsung, SKI et CATL. Il espère ainsi faire des économies d'échelle et réduire de moitié les coûts de production pour les modèles d'entrée de base, a estimé Herbert Diess.

Le dirigeant a ajouté que "la voiture électrique a gagné la course. Nous devons sécuriser la pole position dans la ruée mondiale vers les batteries". Le groupe basé à de Wolfsburg affiche un objectif de vente de 26 millions de voitures électriques d'ici à 2030.

L'investissement avoisinerait les 29 milliards de dollars selon les estimations de BloombergNEF. Les usines, qui seront construites en partenariat, visent une capacité de production de 240 gigawattheures par an, a précisé Volkswagen.

Un réseau de 18.000 bornes de recharge en Europe

Par ailleurs, Volkswagen (qui possède les marques Volkswagen, Audi et Porsche) a annoncé un projet d'installation de 18.000 bornes à charge rapide d'ici 2025 en Europe. Ce réseau européen sera développé en partenariat avec les énergéticiens britanniques BP, espagnol Iberdrola et italien Enel.

Pour les batteries, Volkswagen prévoyait jusqu'ici deux usines de production, à Salzgitter en Allemagne et à Skelleftea en Suède, en partenariat avec une start-up suédoise Northvolt, fondée par des anciens de Tesla. VW va accroître sa part de 20% dans le site suédois et Northvolt a annoncé lundi avoir reçu une commande de plus de 14 milliards de dollars (11,7 milliards d'euros) sur 10 ans de la part de son allié allemand. A Salzgitter, VW va racheter à Northvolt ses parts et détiendra le site à 100%.

Pour les quatre autres usines, le choix des sites n'est pas encore arrêté, l'une d'entre elles pouvant être "en Espagne, au Portugal ou en France... Des discussions sont en cours", a indiqué Thomas Schmall, directeur de la technologie du groupe, qui est à la recherche de partenaire pour ces investissements.