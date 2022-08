Automobile : Valeo et Faurecia en forte hausse

(Boursier.com) — Valeo et Faurecia surperforment nettement le marché en ce début de semaine, sur des gains respectifs de 3,7% et 5%. Les deux équipementiers bénéficient de l'adoption dimanche par le Sénat américain du projet de loi de "réduction de l'inflation" de l'administration Biden. Un plan de 430 milliards de dollars visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à orienter les consommateurs vers les énergies vertes, à abaisser les coûts des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées et à renforcer les impôts sur les entreprises. Pour ce qui est du premier objectif, des aides à l'achat de voitures électriques sont programmées.