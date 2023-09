Automobile US : un risque d'extension de la grève

(Boursier.com) — La grève contre les constructeurs automobiles américains se poursuit, le syndicat UAW affirmant que les arrêts ciblés pourraient s'étendre à moins qu'il n'y ait des "progrès sérieux" d'ici ce vendredi midi. Certains s'attendent à ce que l'UAW vise ensuite les usines produisant des pickups F-150, Silverado et Ram. Rappelons que l'UAW avait rejeté précédemment une proposition d'augmentation salariale de 21% de Stellantis, dont le plan pourrait également inclure la fermeture de 18 sites américains selon CNBC. Des rapports suggèrent que le syndicat a déclaré qu'il pourrait envisager une offre salariale maximale de 36%. Bank of America a déclaré la semaine dernière s'attendre à ce qu'un accord soit conclu dans une fourchette de 25 à 30%, bien que les questions concernant la transition vers les véhicules électriques, les conditions de travail et les avantages sociaux soient également à l'ordre du jour de l'UAW. Il est encore très tôt pour évaluer l'impact économique, même si Goldman Sachs a récemment estimé que la grève pourrait réduire la croissance trimestrielle annualisée du PIB américain de 0,05 à 0,1 point par semaine.