Automobile US : l'UAW prête à négocier avec les constructeurs ?

(Boursier.com) — À l'approche de la date limite d'expiration des contrats du 14 septembre, l'UAW, syndicat industriel américain de l'automobile, a revu à la baisse ses demandes d'augmentations salariales dans le cadre des négociations avec les trois grands constructeurs automobiles concernés, General Motors, Ford et Stellantis. Des propositions ont récemment été avancées qui incluent des augmentations de salaires d'environ 30%, en baisse par rapport à la demande initiale de plus de 40%, selon Automotive News. Les fabricants ont fait des offres comportant des augmentations de salaire d'environ 15%. L'effort de l'UAW est considéré comme le premier signe notable de progrès, même si les parties restent très éloignées en matière de salaires.

La Deutsche Bank a noté que les propositions des 'Big Three' ne répondaient pas à deux des principales demandes de l'UAW en termes de retraites/avantages post-retraite et d'élimination des systèmes salariaux à deux niveaux. Wall Street table d'ailleurs toujours sur le scénario d'une grève. Jefferies a noté que ce qui comptait le plus à ce stade était la durée de la grève, à un moment où les stocks semblent encore faibles et où les arrêts de travail pourraient exacerber les tensions entre l'offre et les prix. Chaque semaine de grève potentielle pourrait représenter une part significative du bénéfice 2023 d'exploitation des constructeurs, les estimations étant assez larges.