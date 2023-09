Automobile US : Biden sur un piquet de grève, Musk se frotte les mains

(Boursier.com) — Alors que la grève se poursuit à l'initiative du syndicat industriel américain UAW (United Auto Workers), frappant les "Big Three" de l'automobile General Motors, Ford et Stellantis, le président américain Joe Biden a symboliquement rejoint les travailleurs sur un piquet de grève dans le Michigan afin d'apporter son soutien. Selon le président américain, les salariés méritent en effet l'augmentation significative demandée. Biden a rappelé les sacrifices consentis par les ouvriers. Il est le premier président US en exercice à participer à un piquet de grève, la Maison Blanche en profitant pour saluer un geste "historique".

Elon Musk, le patron de Tesla, a pour sa part estimé que les hausses salariales de 40% et la semaine de 32 heures exigées par les grévistes et l'UAW accélèreraient potentiellement la faillite des Big Three. "Ils veulent une augmentation de salaire de 40% et une semaine de travail de 32 heures. Un moyen sûr de conduire GM, Ford et Chrysler à la faillite par la voie rapide", a lancé le multimilliardaire sur son réseau social X (ex-Twitter), en réponse à un tweet du compte financier zerohedge ironisant sur le soutien de Biden à ces augmentations salariales dans un contexte de forte inflation.

They want a 40% pay raise *and* a 32 hour workweek. Sure way to drive GM, Ford and Chrysler bankrupt in the fast lane.

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter