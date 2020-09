Automobile : une rechute à relativiser ?

Automobile : une rechute à relativiser ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le rebond du marché automobile français s'est soudainement arrêté en août avec une rechute de 19,82% des immatriculations de voitures neuves sur la période. Le Comité des constructeurs français d'automobiles a en effet fait état de 103.635 nouvelles immatriculations le mois dernier, marquant le premier recul en trois mois en rythme annuel. Sur les huit premiers mois de 2020, les ventes de véhicules neufs affichent une baisse de 31,98%. Des données qui ne seraient toutefois pas si alarmantes que cela selon plusieurs analystes.

Pour Citi, si ce recul est surprenant et remet en question "l'opinion de plus en plus répandue" selon laquelle les volumes d'automobiles en Europe sont en phase de reprise, il y encore suffisamment de "demande refoulée" et d'aides d'Etat pour retrouver des volumes positifs pour la France, et l'Europe dans son ensemble, au second semestre. Selon le courtier, le repli est probablement dû à une comparaison difficile avec l'année précédente avec le changement de réglementation sur les émissions d'émissions polluantes et la volatilité des tendances de ventes au détail en août, qui est également un mois où les volumes sont relativement faibles.

Dans le même sens, Oddo BHF explique que si la forte baisse du mois d'août intervient après les récentes améliorations mensuelles, les données d'août des années précédentes ont été renforcées par l'impact de la nouvelle réglementation et le chiffre absolu d'environ 100.000 unités semble "relativement conforme à la moyenne". D'autant plus qu'août est généralement le mois le plus faible en termes de ventes absolues.