Automobile : Thierry Bolloré quitte déjà la direction de Jaguar Land Rover

(Boursier.com) — Deux ans après avoir pris ses fonctions, Thierry Bolloré quitte son poste de directeur général de Jaguar Land Rover. L'ancien patron de Renault évoque des raisons personnelles. Adrian Mardell, employé de JLR depuis 32 ans et actuellement directeur financier, assurera la fonction de DG par intérim, a déclaré Tata Motors, maison-mère du constructeur britannique. "La transformation et l'accélération de l'entreprise vers un avenir durable et rentable en tant qu'entreprise de luxe moderne sont en cours à un rythme soutenu", a déclaré T.Bolloré alors que le groupe britannique est lancé, comme tous ses concurrents, dans une féroce course vers le 100% électrique.