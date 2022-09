Automobile : Stellantis fait nettement mieux que Renault en août en France

(Boursier.com) — Mois d'août contrasté pour Stellantis et Renault en France. Si le premier a vu ses immatriculations de voitures neuves croître de 14,25% sur un an, le second a vu les sienne décliner de 4,60%. Au global, les immatriculations de voitures neuves nationales ont progressé de 3,79% en rythme annuel en août, selon les données de la Plateforme automobile. Il s'est immatriculé 91.406 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier alors qu'août a compté 22 jours ouvrables cette année, comme en 2021. Sur les huit premiers mois de l'année, le marché affiche un déclin de 13,8% avec 970.930 immatriculations.