Automobile : Renault rigole, PSA pleure en décembre

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Mois de décembre historique pour le marché automobile européen. Les immatriculations de voitures neuves ont bondi de 21,4% à 1,26 million de véhicules dans les pays de l'Union Européenne et ceux de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse) le mois dernier, progressant pour le quatrième mois consécutif. L'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA) souligne que les augmentations les plus importantes ont été observées en France (+27,7%) et en Suède (+109,3%), ces deux pays ayant annoncé des modifications importantes au niveau de la composante du bonus-malus pour 2020, tandis que les Pays-Bas ont décidé d'accroître la taxe sur les voitures électriques des entreprises de 4% à 8% à partir de janvier 2020. L'ACEA précise par ailleurs que le marché a bénéficié d'une base de comparaison favorable par rapport à décembre 2018, date à laquelle une réglementation plus restrictive sur les émissions polluantes est entrée en vigueur.

Au niveau des constructeurs, le mois de décembre s'est avéré très contrasté pour les deux grands groupes français. Renault a en effet vu ses immatriculations bondir de 22,9% alors que celles de PSA Groupe ont reculé de 2,7% avec une chute de 35% pour Opel/Vauxhall. Chez les constructeurs étrangers, les immatriculations de Volkswagen ont bondi de 21,3%, celles de Toyota de 21% et celles de BMW de 15,9%.

Globalement, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 1,2% dans l'Union européenne l'an passé, à plus de 15,3 millions d'unités, signant une sixième année consécutive de croissance. En prenant en compte l'Islande, la Norvège et la Suisse, la progression est identique à 15,6 millions d'unités.