Automobile : Renault nettement plus performant que Stellantis en février en France

(Boursier.com) — Dans un marché enclin au rebond en ce milieu de semaine, Stellantis et Renault surperforment avec des titres en hausse respective de 2,1% et 0,7%. Selon les données de la Plateforme automobile, les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 9,41% en rythme annuel en février, à 126.237 unités. Février a compté 20 jours ouvrables cette année, comme en 2022. Sur les deux premiers mois de 2023, avec 238.176 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves est en hausse de 9,11% en données brutes.

Les immatriculations de voitures neuves de Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont chuté de 3,98% en février, tandis que celles du groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ont bondi de 21,24%. Volkswagen (+21,78%) et Toyota (+25,81%) se sont également bien comportés sur le marché français en février.