Automobile : Renault et Stellantis reculent, la pénurie de semi-conducteurs inquiète

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Le compartiment automobile échappe à la hausse des marchés ce jeudi à l'image de Renault et Stellantis qui abandonnent 3,5% et 3,1%, en queue de CAC40. La pénurie de semi-conducteurs est désormais clairement visible dans l'industrie. Les uns après les autres les constructeurs se voient obligés d'arrêter plus ou moins temporairement leur production. Honda Motor a ainsi annoncé qu'il allait cesser la production dans trois de ses usines au Japon, alors que BMW a réduit le nombre de ses équipes dans ses usines en Allemagne et en Angleterre.

Mais l'exemple le plus criant vient des Etats-Unis où Ford Motor a indiqué hier soir que cette 'crise des puces' lui coûterait environ 2,5 milliards de dollars et amputerait sa production d'environ 1,1 million de véhicules en 2021.