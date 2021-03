Automobile : Renault et Stellantis dopent le secteur

(Boursier.com) — Le secteur automobile soutient la tendance à Paris à l'image de Renault qui gagne 5% à 39,3 euros, en tête du CAC40. Les premiers résultats de Stellantis (+2,6%), le constructeur issu de la fusion entre PSA et FCA, sont perçus positivement par les opérateurs alors que le groupe a indiqué viser une amélioration de sa marge opérationnelle en 2021. Jefferies ('achat') évoque par exemple des "chiffres très solides" pour PSA et FCA, avec une 'position financière nette' proforma pour la société combinée de 17,8 milliards d'euros, soit 4 milliards d'euros de plus que l'estimation du courtier. Il souligne aussi que le dividende spécial de 1 milliard d'euros a été confirmé.

Le constructeur au losange est également dopé par une note d'UBS qui a rehaussé sa recommandation sur le titre à 'acheter' avec un objectif porté de 22 à 54 euros. La banque estime que la firme peut atteindre ses objectifs de moyen terme avec deux ans d'avance ainsi que sa guidance d'une marge d'Ebit de 3% dès cette année. À long terme, le broker voit un fort potentiel de re-rating en lien avec une "stratégie d'électrification convaincante".