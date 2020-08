Automobile : Renault et Peugeot en forme

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Le secteur automobile surperforme le marché en ce début de semaine à l'instar de Renault et Peugeot qui gagnent respectivement 4% et 1,6%. Les immatriculations de véhicules en Europe ont atteint 1,28 million d'unités en juillet, le volume le plus élevé cette année, alors que le marché montre des signes de reprise après la pandémie, selon un rapport du cabinet d'études Jato Dynamics. Si elles sont encore en baisse de 4% sur un an, la tendance des derniers mois indique une possible reprise en forme de "V" du marché automobile européen.

Selon le cabinet, les véhicules électriques ont représenté 18% des ventes totales de véhicules de tourisme, un record, avec l'arrivée sur le marché de modèles plus abordables et d'une concurrence accrue. Les immatriculations de véhicules hybrides rechargeables ont plus que quadruplé, tandis que les véhicules électriques à batterie ont plus que doublé, selon Jato Dynamic. Quatre des cinq modèles hybrides les plus vendus étaient des voitures du constructeur Toyota Motor tandis que la Zoe de Renault dominait le segment électrique.