Automobile : PSA et Renault reculent, le danger Apple se précise

Crédit photo © Conseil Départemental de la Manche

(Boursier.com) — Fin de semaine compliquée pour Renault et Peugeot à Paris. Les titres des deux grands constructeurs français abandonnent respectivement 3,9% et 1,8% alors que le CAC40 progresse encore de 0,5%. Les investisseurs voient sans doute d'un mauvais oeil l'arrivée de plus en plus probable d'Apple sur le marché automobile. Alors que les bruits de couloir à ce sujet sont nombreux depuis quelques mois, Hyundai Motor a annoncé ce matin être en pourparlers avec la firme californienne sans en dire davantage.

Une déclaration intervenue après que 'Korea Economic Daily TV' eut affirmé que les deux entreprises étaient en discussion pour développer des véhicules électriques autonomes d'ici 2027, ainsi que pour fabriquer des batteries dans des usines américaines exploitées par Hyundai ou sa filiale Kia Motors.

Le fabricant de l'iPhone progresse dans la technologie de conduite autonome et s'est fixé pour objectif de produire dès 2024 une voiture de tourisme susceptible d'être équipée de sa propre technologie de batterie électrique, a rapporté Reuters le mois dernier. Selon plusieurs analystes, Apple pourrait être intéressé par les installations de Hyundai afin de réduire les coûts de développement et de fabrication.

La concrétisation des ambitions d'Apple dans l'automobile viendrait renforcer encore davantage la concurrence dans une industrie qui investit des milliards d'euros pour assurer sa transition vers l'électrique.