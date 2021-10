Automobile : nouvelle chute du marché chinois en septembre

(Boursier.com) — Dans un marché baissier ce mardi, Stellantis et Renault perdent du terrain en matinée à Paris. L'actualité sectorielle est marquée par le nouveau recul marqué des ventes de voitures particulières en Chine qui ont plongé de 17,3% en septembre à 1,6 million de véhicules. Il s'agit de la cinquième baisse consécutive des ventes sur le plus grand marché automobile du monde, qui n'est évidemment pas épargné par la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les difficultés d'approvisionnement en électricité.

De nombreux grands constructeurs automobiles ont été contraints d'arrêter ou de réduire leur production en raison de la pénurie sur l'énergie et les puces électroniques, ce qui explique le repli des ventes, a ainsi indiqué Chen Shihua, un haut responsable de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM)

La bonne nouvelle vient de la nouvelle forte progression des ventes de véhicules dits à énergie nouvelle (NEV). Dopées par les incitations gouvernementales, les ventes de voitures électriques, hybrides rechargeables et hydrogène ont plus que doublé en septembre pour atteindre 357.000 unités.