Automobile : mois de novembre contrasté pour Renault et PSA en France

Crédit photo © Renault

(Boursier.com) — Légère progression du marché automobile français en novembre. Selon les données brutes du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 0,65% le mois dernier, à 172.734 unités. Le CCFA précise toutefois que novembre a compté cette année 19 jours ouvrables contre 21 l'an dernier à la même époque. Sur onze mois, le marché français ressort désormais en baisse de 0,25% alors que sur la période janvier-octobre, il accusait un recul cumulé de 0,33%.

Les deux grands groupes nationaux ont enregistré un mois de novembre contrasté puisque Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu ses immatriculations rebondir de 11,53% sur la période pendant que PSA Groupe (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) voyait les siennes décliner de 7,04%.

Le marché national, qui vient d'aligner quatre années consécutives de croissance, reste confronté à un environnement adverse, marqué notamment par le durcissement de la réglementation sur les émissions de CO2. La fin de l'année 2019 reste ainsi incertaine mais elle pourrait profiter de l'arrivée des nouvelles Renault Clio et Peugeot 208 et d'un possible surcroît d'immatriculations avant le prochain tour de vis réglementaire sur les émissions polluantes le 1er janvier 2020.