Automobile : mois de novembre contrasté pour Renault et PSA en Europe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Troisième mois consécutif de progression pour le marché automobile européen. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 4,5% en novembre en Europe, montrent les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). L'organisation souligne toutefois que la base de comparaison était favorable avec le même mois de 2018 puisque les immatriculations s'étaient effondrées en fin d'année dernière avec l'entrée en vigueur des nouvelles normes antipollution WLTP. 1.210.860 véhicules neufs ont ainsi été immatriculés dans les pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse). La hausse a été limitée à 0,7% en France alors qu'elle a atteint 9,7% en Allemagne, premier marché du continent.

Sur les 11 premiers mois de l'année, les immatriculations en Europe reviennent quasiment à leur niveau de l'an dernier avec un recul désormais limité à 0,3% à 14.542.126 unités.

Au niveau des constructeurs, le groupe Renault a nettement plus performé que PSA Groupe le mois passé avec des immatriculations en hausse de 4,1% (+11,3% pour la seule marque au losange) alors que celles de PSA ont diminué de 7,9% en raison essentiellement de la chute des ventes d'Opel/Vauxhall (-22,1%). Chez les groupes étrangers, Volkswagen a réalisé un très bon mois de novembre (+13,4%), tout comme Daimler (+7%) et Toyota (+6,7%). La période a été plus compliquée pour Fiat Chrysler (-1,6%) et Nissan (-3,6%).