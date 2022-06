Automobile : mois de mai compliqué pour Renault et Stellantis en France

(Boursier.com) — Renault (+2,1%) et Stellantis (+1,3%) progressent en début de séance alors que le marché automobile français a encore souffert en mai avec des immatriculations de voitures particulières neuves en baisse de 10,09%. Selon les données de la Plateforme automobile, il s'est immatriculé 126.813 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier. Sur les cinq premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières neuves affiche un déclin de 16,92%.

Les immatriculations du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont chuté de 9,82% sur le seul mois de mai alors que celles du groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ont diminué de 7,48% en rythme annuel. Volkswagen (-29,35%) et Toyota (-7,66%) ont également souffert alors que Hyundai (+23,1%) et Daimler (+7,28%) ont mieux performé.

Marché &128664; &127467;&127479; Le marché français -10 % / 2021, -34,6 % / d'avant (2019). Sur 5 mois, ?&65039; de -16,9 % par / 2021, -35,8 % par / au niveau d'avant crise (2019).https://t.co/K26bYVFaRY >— Plateforme automobile (@PFA_auto), via Twitter