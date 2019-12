Automobile : les espoirs sur le commerce portent le secteur

(Boursier.com) — Le secteur automobile soutient la tendance en Bourse ce vendredi, dopé par les espoirs d'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis après des mois de négociations. Washington aurait accepté de suspendre certains droits de douane touchant des produits chinois importés et d'en réduire d'autres en échange d'une promesse de Pékin d'accroître ses achats de produits agricoles américains en 2020, croit savoir Reuters. Donald Trump, lui-même, a mis la puce à l'oreille des marchés financiers en annonçant via twitter : "nous sommes TRÈS proches d'un GRAND ACCORD avec la Chine. Ils le veulent, et nous aussi !"

Les opérateurs attendent désormais l'officialisation du deal alors que les Etats-Unis sont toujours censés relever dimanche les droits sur près de 160 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine.

Secteur très sensible à la question commerciale, l'automobile profite logiquement de ces avancées. PSA Groupe bondit de 4% à 22,3 euros, Faurecia avance de 2,9% à 51,3 euros, Plastic Omnium s'adjuge 3,7% à 26,4 euros et Renault prend 3,3% à 43,7 euros.

Concernant le constructeur sochalien, le groupe serait tout proche de signer un protocole d'accord sur sa fusion avec Fiat Chrysler Automobiles. Une annonce officielle pourrait intervenir la semaine prochaine. Reuters affirme même que PSA a convoqué, à ce sujet, un conseil de surveillance mardi prochain.