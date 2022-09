Automobile : les équipementiers s'effondrent

(Boursier.com) — Nouvelle séance très compliquée pour le compartiment automobile, et particulièrement pour les équipementiers. A Paris, Faurecia plonge de 12,8%, Plastic Omnium chute de 11,4% et Valeo abandonne 8%. Si l'ensemble des valeurs cycliques souffrent dans cet environnement adverse, le secteur figure également parmi ceux qui sont le plus touchés par la crise énergétique sui sévit en Europe.

"Beaucoup de nos fournisseurs ne seront pas en mesure de payer leurs factures", a déclaré à la presse le directeur général de Plastic Omnium, Laurent Favre, en marge de la visite de l'un de ses sites de R&D près de Paris. "Je ne suis pas sûr que nous devions nous inquiéter de savoir si nous aurons assez de gaz cet hiver. Le plus grand risque est que de nombreuses entreprises ne soient plus en mesure de payer leurs factures de gaz et fassent faillite".

Si Plastic Omnium a réussi à obtenir des contrats énergétiques pour 2023 en dessous des prix actuels du marché, le coût finira malgré tout par être "beaucoup plus élevé" que les 100 millions d'euros dépensés cette année, a souligné le dirigeant, cité par 'Bloomberg'. "Certains de nos fournisseurs achètent actuellement à des prix qu'ils ne peuvent plus se permettre", notamment les sidérurgistes et les entreprises chimiques, particulièrement en Allemagne. Des prix de l'énergie qui doublent ou triplent rendent l'industrie européenne moins compétitive. Les États-Unis et la Chine n'ont pas ce problème.

Plastic Omnium a annoncé ce matin la construction à Compiègne de la plus importante usine de réservoirs à hydrogène en Europe.