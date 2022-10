Automobile : les équipementiers décrochent violemment

(Boursier.com) — Après trois séances de vive hausse, la rechute est brutale pour le compartiment automobile, particulièrement pour les équipementiers. En queue du palmarès, Valeo et Faurecia trébuchent ainsi de respectivement 5,9% et 6,1%, plombés par le retour des inquiétudes liées aux sombres perspectives économiques dans les pays occidentaux. Des craintes renforcées par la publication des indices PMI finaux dans la zone euro. L'indice PMI composite, considéré comme un baromètre fiable de l'évolution de l'activité économique dans son ensemble, a reculé le mois dernier à 48,1, à un creux de 20 mois, après 48,9 en août.

"Tous les espoirs que la zone euro évite une récession sont de nouveau anéantis par la forte baisse de l'activité économique au regard des PMI", a déclaré Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence. "L'enquête montre non seulement une aggravation du ralentissement économique, mais également que les données sur l'inflation se sont détériorées, ce qui signifie que les décideurs sont confrontés à un risque accru d'atterrissage brutal au moment où ils cherchent à freiner la hausse de l'inflation".

Michelin, qui perd près de 4%, a par ailleurs fermé temporairement certaines usines en Europe car certains revendeurs de pneus ont gonflé leurs stocks avant les augmentations de prix mises en place par le groupe clermontois. Selon des propos repris par 'Bloomberg', Florent Menegaux, président de Michelin, a déclaré hier à la presse que sa société avait augmenté ses prix à quatre reprises entre janvier et la fin juillet dans un contexte de hausse des coûts des matières premières, de la logistique et de l'énergie. L'usine de Cuneo, dans le nord de l'Italie, a notamment été mise à l'arrêt la semaine dernière. De telles fermetures ne sont pas anormales, mais le PDG voit "plus de volatilité" cette année. Michelin n'a pas eu de problèmes pour répercuter des prix plus élevés jusqu'à présent, mais il est "de plus en plus difficile de prévoir" l'avenir, a souligné le dirigeant, tout en précisant que la demande de pneus reste solide.