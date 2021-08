Automobile : le secteur tangue dans le sillage de Toyota

(Boursier.com) — Outre le luxe qui tangue une nouvelle fois dans les premiers échanges de la journée, le compartiment automobile est également chahuté après les informations du 'Nikkei' évoquant une forte baisse de la production mondiale de Toyota le mois prochain. Renault et Stellantis abandonnent respectivement 3% et 2,3% tandis que Valeo, un des fournisseurs du constructeur nippon, cède plus de 4,5%. Plus globalement, l'indice 'Stoxx 600 Automobiles & Parts' perd 2,7%, sa plus forte baisse depuis un mois.