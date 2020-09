Automobile : le secteur encore en hausse

Automobile : le secteur encore en hausse









(Boursier.com) — Le secteur automobile reste l'un des grands gagnants de la semaine sur la place parisienne... Le segment a en effet profité de la pause marquée par l'euro sur les 1,18 face au dollar après des plus hauts de plus de deux ans atteints en début de semaine par la monnaie unique. En tête du SRD, les équipementiers se distinguent encore aujourd'hui. Michelin monte de 1% à 97 euros, alors que chez AlphaValue, on a ajusté prudemment la cible de 105 à 103 euros, tout en restant à 'accumuler' sur le dossier...