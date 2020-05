Automobile : le secteur en vive hausse sur des espoirs de plan de relance

Crédit photo © Renault-PSA

(Boursier.com) — Le secteur automobile tire une nouvelle fois la tendance à Paris à l'image de Renault et Michelin qui pointent en tête du CAC40 à la faveur d'une hausse respective de 5,4% et de 4,6%. Les espoirs d'un plan de soutien massif de l'Etat dopent le compartiment après les nouveaux propos de Bruno Le Maire.

Sur 'France Info', le ministre de l'Economie et des Finance a déclaré : "j'annoncerai un plan de soutien au secteur automobile sous 15 jours, et le plus vite sera le mieux, de façon à relancer la consommation et la transformation vers un modèle plus durable... Cela veut dire soutien à l'achat de véhicules propres. Il faut que l'on fasse de cette crise un levier pour accélérer la transition écologique et pour encourager les Français à acheter des véhicules qui sont encore aujourd'hui trop chers pour eux".

J'annoncerai un plan de soutien au secteur automobile sous 15 jours avec un soutien, en particulier, à l'achat de véhicules propres. Nous devons faire de cette crise un levier pour accélérer la transition écologique. @franceinfo pic.twitter.com/732H5ecyIx

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire), via Twitter