Automobile : le secteur en pleine forme

(Boursier.com) — Le compartiment automobile surperforme les indices ce mardi à l'image de Valeo qui grimpe de 6,2%, ou des constructeurs Peugeot et Renault qui avancent respectivement de 3,6% et 3,8%. La confirmation de la reprise du marché chinois en juillet explique notamment cette belle progression sectorielle tout comme la hausse surprise du marché russe le mois passé. Plus globalement, un vent d'optimisme souffle sur les bourses occidentales sur des espoirs de progrès sur le plan de relance américain et de l'arrivée rapide d'un vaccin contre le Covid-19 après les dernières annonces en provenance de Moscou.