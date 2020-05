Automobile : le secteur en forme dans l'attente du plan de soutien de l'Etat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur automobile soutient la tendance en ce début de semaine à l'image de Groupe PSA et de Renault qui prennent respectivement 3,3% et 1,6% en tête du CAC40. Le compartiment bénéfice encore une fois des attentes d'une aide massive de l'Etat au secteur. Ce week-end, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a précisé que le plan de soutien à la filière automobile française, qu'Emmanuel Macron doit présenter mardi, donnera un coup de pouce supplémentaire pour l'achat d'une voiture neuve, qu'il s'agisse d'un modèle électrique mais aussi d'un modèle thermique récent.

"Ce que je porte pour ce plan de relance, c'est que ce soit l'occasion de faciliter l'achat de véhicules électriques par tous les Français et [...] l'occasion d'aider encore davantage les Français, y compris les plus modestes, à changer de voiture pour passer à un véhicule plus propre", a affirmé la ministre sur 'France Inter'.

Sur 'BFM TV', Bruno Le Maire a de son côté déclaré ce matin que ce plan contiendrait des mesures "fortes", sans donner davantage de précisions.