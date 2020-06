Automobile : le secteur débute bien la semaine

Automobile : le secteur débute bien la semaine









Crédit photo © Valeo

(Boursier.com) — Le compartiment automobile est bien orienté ce lundi à l'image de Valeo, Michelin et Groupe PSA qui s'adjugent respectivement 4,2%, 2,4% et 2,8%. L'actualité sectorielle est marquée par une note de Redburn qui est passé à l''achat' sur la maison-mère de Peugeot et Fiat Chrysler, estimant que l'entité issue de la fusion entre les deux constructeurs devrait réaliser des synergies plus importantes que les 3,7 MdsE annoncés et que les économies de coûts à mettre en oeuvre (2,8 MdsE) semblent "trop élevés". Le courtier estime que la nouvelle entreprise devrait réaliser des free cash-flow d'environ 15 MdsE sur les trois premières années.